Stroke: Vascular and Interventional Neurology: британские учёные выявили 2 белка, благодаря которым можно с высокой точностью выявить риск инсульта с тромбозом

Новое исследование британских учёных выявило 2 биомаркера, благодаря которым можно предсказать риск возникновения инсульта.
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Во время исследования учёные пытались найти биомаркеры ишемического инсульта с тромбозом. И в результате выявили 2 белка, которые можно обнаружить в крови. Эти белки образовываются в организме примерно через 6 часов после возникновения симптомов инсульта.
Тест, который основан на показаниях этих биомаркеров, может предсказать риск возникновения инсульта с тромбозом с высокой точностью, пишет журнал «Stroke: Vascular and Interventional Neurology».
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