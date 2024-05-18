Stroke: Vascular and Interventional Neurology: британские учёные выявили 2 белка, благодаря которым можно с высокой точностью выявить риск инсульта с тромбозом

Учёные нашли 2 белка, благодаря которым можно предсказать риск инсульта с тромбозом

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование британских учёных выявило 2 биомаркера, благодаря которым можно предсказать риск возникновения инсульта.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Во время исследования учёные пытались найти биомаркеры ишемического инсульта с тромбозом. И в результате выявили 2 белка, которые можно обнаружить в крови. Эти белки образовываются в организме примерно через 6 часов после возникновения симптомов инсульта.

Тест, который основан на показаниях этих биомаркеров, может предсказать риск возникновения инсульта с тромбозом с высокой точностью, пишет журнал «Stroke: Vascular and Interventional Neurology».