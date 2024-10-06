Ускоряем рост огурцов: секреты народной подкормки

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для ускоренного роста огурцов и их защиты от болезней можно использовать народное средство на основе молока и йода. Этот натуральный состав не только способствует более быстрому росту растений, но и помогает уберечь их от грибковых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Как правильно подкормить огурцы?

Первую подкормку следует проводить сразу после высадки рассады огурцов в открытый грунт. Для этого приготовьте концентрированный раствор: 1 литр обезжиренного молока разведите в 4 литрах обычной воды. Эта смесь обеспечит растения необходимыми питательными веществами на начальном этапе роста.

Для дальнейших подкормок уменьшите концентрацию молока.

Смешайте 1 литр обезжиренного молока с 10 литрами воды и добавьте 10 капель йодной настойки. Этим раствором поливайте огурцы каждые 14 дней на протяжении всего сезона, чтобы стимулировать их рост и укрепить здоровье.

Как защитить огурцы от грибка?

Чтобы предотвратить грибковые заболевания, регулярно опрыскивайте листья огурцов специальной смесью: растворите 2 капли йода в 1 литре молочной сыворотки. Это простое средство эффективно справляется с защитой растений и поддержанием их здоровья на протяжении всего сезона.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

