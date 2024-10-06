В Москве разработали новый план для повышения рождаемости

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве стартовала программа, предлагающая женщинам сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ). Этот гормон показывает способность женщины к зачатию. Многие москвички задумались: стоит ли им рожать, и если да, то когда?

С возрастом, особенно после 35 лет, уровень АМГ в организме снижается. Это значит, что даже с современными медицинскими возможностями времени для рождения детей становится всё меньше. В среднем, женщины в Москве становятся мамами в возрасте около 29 лет.

Чтобы помочь женщинам лучше понять свои репродуктивные возможности, власти запустили программу "Будет жизнь". Теперь все жительницы столицы в возрасте от 18 до 40 лет могут бесплатно сдать анализ на АМГ. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что каждая женщина уникальна и должна знать о своих возможностях.

Согласно словам медсестры Ирины Андриановой, желающих пройти анализ становится всё больше. Лаборатория теперь работает дольше, и ежедневно принимается около 50 женщин.

Результаты анализа можно будет увидеть в электронной медицинской карте через несколько дней. Если уровень АМГ выше 1,5 нг/мл, женщинам советуют планировать беременность. Если же уровень ниже 1,2-1,5 нг/мл, врачи рекомендуют заморозить яйцеклетки или эмбрионы. Это особенно важно для тех, кто готовится к серьёзному лечению, например, от онкологии.

Город также возьмёт на себя расходы на процедуры ЭКО и генетическое тестирование эмбрионов для снижения риска рождения детей с аномалиями. Таким образом, власти надеются повысить рождаемость и помочь женщинам стать мамами.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.



Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

