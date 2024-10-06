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Секреты идеальной формы бровей: отказ от воска и правильный уход

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Для достижения идеальных бровей важно не только обратиться к профессионалу, но и самостоятельно следить за уходом и отращиванием. Броу-мастер Ангелина Харитонова дала несколько важных советов, которые помогут в процессе. В первую очередь, лучше отказаться от воска и нитей для коррекции, так как они могут повредить волосяные фолликулы и затруднить процесс отращивания. Использование простого пинцета — более безопасный вариант. Также Ангелина рекомендует дать бровям время отрасти, минимум полгода без существенной корректировки, чтобы можно было работать с полной формой.

Секреты идеальной формы бровей: отказ от воска и правильный уход
Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Массаж — еще один полезный элемент ухода, который поможет стимулировать рост волосков. Легкий массаж по утрам и вечерам способствует улучшению кровоснабжения и уменьшению отечности вокруг глаз. Что касается выбора косметики для макияжа бровей, стоит учитывать, что цвет карандаша или теней должен быть немного темнее ваших волос, если вы блондинка, и чуть светлее, если вы брюнетка. Также насыщенность бровей должна варьироваться: ближе к кончику бровь должна становиться темнее.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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