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В Telegram можно сделать аналог YouTube — IT-эксперт

1:11
Наука

IT-эксперт Артём Геллер заявил, что в Telegram можно сделать аналог YouTube. Однако для его создания есть две сложности.

В Telegram можно сделать аналог YouTube — IT-эксперт
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

По словам специалиста, первая трудность заключается в объёме контента.

"Сложности две, обе главные. Первая, которую у нас никто ещё не смог победить, — это, безусловно, контент. YouTube давно стал платформой, где есть видео на все случаи жизни. Наши платформы пытаются догнать. Это сложно", — заявил Артём Геллер изданию "NEWS.ru".

IT-эксперт добавил, что второй проблемой является техническая возможность. Хранение и скорость передачи видеоконтента требуют серьёзного ресурса.

"Сделать площадку — это даже не полдела, а одна сотая. Важно, чтобы было что смотреть и было просто и удобно выкладывать видео, накладывать монетизацию. Работы очень много", — сообщил он.

Напомним, что Telegram объявил о создании аналога YouTube в мессенджере. Платформа проводит конкурс для разработчиков iOS на производство медиаплеера.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.

YouTube — американский видеохостинг, основанный в 2005 году. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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