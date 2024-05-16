По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку

Названы самые дорогие породы кошек

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки являются одними из наиболее популярных домашних животных. Некоторые породы кошек могут стоить значительно дороже других.

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Саванна

Эта порода возникла в результате скрещивания дикой африканской кошки с бенгальской. Цена такого котенка может достигать 18 тысяч долларов.

Чаузи

Порода чаузи по своему внешнему виду и характеру напоминает рысь.

Као-мани

Это старинная тайская порода, доступная ранее только богатым людям. Уникальная особенность кошек этой породы — их глаза: один глаз обычно голубой, а другой зеленый. Раньше эту породу называли "белой драгоценностью". Сейчас цена на котенка составляет от 9 до 10 тысяч долларов.

Сафари

Эта редкая порода возникла в результате скрещивания домашней кошки и дикого южноамериканского кота. Стоимость такой кошки варьируется от 6 до 7 тысяч долларов.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки известны своей любовью к воде и могут много времени проводить рядом с водой. Приобрести такую породу также может стоить значительную сумму.