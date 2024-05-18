Любите картошку фри? Тогда приготовьте этот соус из арахисового масла, имбиря, соуса шезван и кокосового молока

Соус из арахисового масла, имбиря и соевого соуса может стать прекрасным дополнением к крекерам или картофелю фри.
В миску добавьте кокосовое молоко, сахар и соевый соус. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Натрите имбирь и добавьте его в смесь. Добавьте в небольшую миску соус шезван и арахисовое масло. Хорошо перемешайте. Переложите смесь в миску со смесью из кокосового молока. Лопаткой перемешайте соус до получения однородной консистенции.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.