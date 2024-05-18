Любите картошку фри? Тогда приготовьте этот соус из арахисового масла, имбиря, соуса шезван и кокосового молока

Соус из арахисового масла и имбиря: простой рецепт

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Соус из арахисового масла, имбиря и соевого соуса может стать прекрасным дополнением к крекерам или картофелю фри.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı

Ингредиенты

1/4 чайной ложки соевого соуса

4 столовые ложки арахисового масла

1/2 столовой ложки тростникового сахара

Кусочек имбиря

1/2 чайной ложки соуса шезван

50 мл кокосового молока

Приготовление

В миску добавьте кокосовое молоко, сахар и соевый соус. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Натрите имбирь и добавьте его в смесь. Добавьте в небольшую миску соус шезван и арахисовое масло. Хорошо перемешайте. Переложите смесь в миску со смесью из кокосового молока. Лопаткой перемешайте соус до получения однородной консистенции.