Эти обычные продукты помогут в контроле веса и уровня сахара в крови: овёс и ячмень удивили учёных

Обнаружена польза овса и ячменя в контроле веса и уровня сахара в крови

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Арканзаса провели исследование, которое выявило положительное влияние определённых видов натуральной клетчатки на здоровье человека.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Исследование показало, что клетчатки овса и ячменя, такие как бета-глюканы, могут способствовать снижению веса и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

В эксперименте использовались лабораторные мыши, рацион которых был обогащён различными пищевыми волокнами, включая пшеничный декстрин, пектин, устойчивый крахмал, бета-глюканы и целлюлозу. Учёные следили за изменениями массы тела, уровня жира, сахара в крови, а также за составом кишечной микрофлоры. Бета-глюканы овса и ячменя увеличивали количество полезных бактерий Ilebacterium в кишечнике, что способствовало повышению энергозатрат организма и снижению массы тела, сообщает Journal of Nutrition.

Выводы исследования указывают на то, что регулярное потребление продуктов, богатых бета-глюканами, таких как овёс и ячмень, может стать полезной альтернативой медикаментам для контроля веса и уровня сахара в крови.