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Эти обычные продукты помогут в контроле веса и уровня сахара в крови: овёс и ячмень удивили учёных

Обнаружена польза овса и ячменя в контроле веса и уровня сахара в крови

1:13
Здоровье

Учёные из Университета Арканзаса провели исследование, которое выявило положительное влияние определённых видов натуральной клетчатки на здоровье человека.

Обнаружена польза овса и ячменя в контроле веса и уровня сахара в крови
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Исследование показало, что клетчатки овса и ячменя, такие как бета-глюканы, могут способствовать снижению веса и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

В эксперименте использовались лабораторные мыши, рацион которых был обогащён различными пищевыми волокнами, включая пшеничный декстрин, пектин, устойчивый крахмал, бета-глюканы и целлюлозу. Учёные следили за изменениями массы тела, уровня жира, сахара в крови, а также за составом кишечной микрофлоры. Бета-глюканы овса и ячменя увеличивали количество полезных бактерий Ilebacterium в кишечнике, что способствовало повышению энергозатрат организма и снижению массы тела, сообщает Journal of Nutrition.

Выводы исследования указывают на то, что регулярное потребление продуктов, богатых бета-глюканами, таких как овёс и ячмень, может стать полезной альтернативой медикаментам для контроля веса и уровня сахара в крови.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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