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Плоды весом 300 г: этот сорт свёклы прост в выращивании - вынослив и неприхотлив

Свёкла сорта "Ларка"

0:43
Садоводство » Овощи

Свёкла сорта "Ларка" — это среднеспелый гибрид (100-120 дней), который приносит достойные урожаи как в южных, так и в северных регионах, до 6,5 кг с квадратного метра. Его корнеплоды круглые, тёмно-красные, весом от 140 до 300 грамм. Даже начинающие садоводы легко справляются с его выращиванием благодаря его пластичности, выносливости и неприхотливости.

Свёкла сорта "Ларка"
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Ларка также ценится за свою устойчивость к цветушности, низкую кольцеватость и отличные вкусовые качества. Его корнеплоды подходят для любого вида кулинарной обработки и долгосрочного хранения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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