Плоды весом 300 г: этот сорт свёклы прост в выращивании - вынослив и неприхотлив

Свёкла сорта "Ларка" — это среднеспелый гибрид (100-120 дней), который приносит достойные урожаи как в южных, так и в северных регионах, до 6,5 кг с квадратного метра. Его корнеплоды круглые, тёмно-красные, весом от 140 до 300 грамм. Даже начинающие садоводы легко справляются с его выращиванием благодаря его пластичности, выносливости и неприхотливости.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain