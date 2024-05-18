Плоды весом 300 г: этот сорт свёклы прост в выращивании - вынослив и неприхотлив

Свёкла сорта "Ларка" — это среднеспелый гибрид (100-120 дней), который приносит достойные урожаи как в южных, так и в северных регионах, до 6,5 кг с квадратного метра. Его корнеплоды круглые, тёмно-красные, весом от 140 до 300 грамм. Даже начинающие садоводы легко справляются с его выращиванием благодаря его пластичности, выносливости и неприхотливости.
Ларка также ценится за свою устойчивость к цветушности, низкую кольцеватость и отличные вкусовые качества. Его корнеплоды подходят для любого вида кулинарной обработки и долгосрочного хранения.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.