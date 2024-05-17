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Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества

Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Новый тренд в уходе за собой — молочный пилинг, который быстро завоевывает популярность благодаря своей эффективности и нежной заботе о коже. Эта процедура, пришедшая из Кореи, основана на использовании молока и обладает рядом преимуществ для улучшения состояния вашего лица. Портал bebeautiful.in рассказывает, что представляет из себя молочный пилинг и какие у него особенности.

Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Что такое молочный пилинг?

Это процедура, при которой молочная кислота используется для выравнивания и осветления тона кожи. В дополнение к ней, могут использоваться растительные экстракты для увлажнения и успокоения эпидермиса.

Какой эффект дает молочный пилинг?

  • Борется с сухостью
  • Уменьшает покраснения
  • Придает коже более упругий вид
  • Выравнивает рельеф
  • Осветляет тон

Как происходит процедура?

В процессе пилинга молочная кислота, производная лактозы, превращается в AHA (альфа-гидроксикислоту), хорошо известный химический эксфолиант. Это позволяет удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить ее текстуру. Для проведения процедуры используется аппликатор, представляющий собой ватный тампон, предварительно пропитанный раствором. Такой метод обеспечивает равномерное распределение средства по всей коже лица, включая труднодоступные участки.

Молочный пилинг — это не только эффективный способ улучшить состояние кожи, но и приятная и расслабляющая процедура.

Молочный пилинг для лица - эффективная процедура для Вашей кожи
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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