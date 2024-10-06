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Как вернуть блеск сухим волосам с помощью домашних средств

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Восстановить сухие и обезвоженные волосы можно с помощью простых домашних средств, которые легко найти на кухне. Трихолог Оксана Ветрова поделилась несколькими рецептами для эффективного увлажнения волос. Один из таких — шампунь с желатином. Этот шампунь можно рассматривать как альтернативу ламинированию, если использовать его регулярно. Для его приготовления потребуется желатин, яичный желток и любимый шампунь. Маску наносят на волосы и смывают через 2 минуты.

Как вернуть блеск сухим волосам с помощью домашних средств
Фото: flickr.com by Alexander Annenkov, CC BY 2.0

Также отличным увлажняющим эффектом обладает маска с алоэ. Она включает в себя сок алоэ, репейное масло и мед. Маску следует держать на волосах 30 минут, а после смывания не использовать бальзам. Еще один мощный увлажняющий состав — медовая маска. Она делается из меда, яичного желтка, банана и оливкового масла и особенно хорошо подходит для осветленных волос, придавая им жизненную силу и блеск.

Травяной ромашковый спрей — полезная альтернатива дорогим средствам для ухода за волосами. Для его создания нужно заварить ромашку, добавить лавандовое масло и льняное масло. Такой спрей можно использовать после каждого мытья головы, и он будет работать как часть восстановительной терапии, не разрушая структуру волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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