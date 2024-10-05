Укрытие роз на зиму: что делать, чтобы они не замерзли

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укрытие роз на зиму важно начинать вовремя, чтобы растения могли успешно пережить холода. Когда температура стабильно держится на уровне -2…-5 градусов днем и -5…-7 градусов ночью на протяжении 3-5 дней, можно приступать к укрытию. Не следует торопиться с утеплением, так как это может привести к перегреву кустов и их гибели.

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Однако затягивать с процессом тоже не стоит, поскольку побеги могут получить повреждения от мороза. В зависимости от региона, оптимальное время для укрытия роз обычно наступает в конце октября или начале ноября, но сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий.

Какие температуры выдерживают розы

Розы могут переносить кратковременные минусовые температуры, что помогает им естественным образом подготовиться к зиме.

Плетистая роза. Этот вид способен выдерживать температуры до -30 °С. Растение рекомендуется укрывать до выпадения снега, особенно в регионах с холодной зимой. Для южных регионов может быть достаточно легкого укрытия лапником и мульчирования корней.

Чайно-гибридная роза. Этот вид роз более теплолюбивый и укрывать его нужно, когда дневная температура опускается до +3…+1 °С. При правильном укрытии, растение выдерживает морозы до -26…-29 °С, а некоторые сорта до -30 °С. В средней полосе укрытие начинают во второй половине октября — первой половине ноября.

Парковая роза. Парковые розы обладают высокой зимостойкостью, выдерживая морозы до -34 °С. Эти розы можно не укрывать, но в регионах с суровой зимой некоторые сорта лучше пригибать к земле или прикрывать лапником.

Когда замерзают розы

Небольшие заморозки до -6 °С для роз не опасны, но без укрытия длительное воздействие температур от -14 до -20 °С может повредить корни, особенно у растений с низкой зимостойкостью.

Когда укрывать розы

Укрытие начинается, когда ночная температура стабильно держится на уровне -5…-7 °С, а днем столбик термометра опускается до -2…-5 °С. Важно дождаться момента, когда растение "заснет" и завершит все жизненные процессы.

Перепады температур

Резкие перепады температур опасны для укрытых роз. Если днем тепло, а ночью мороз, стебли под укрытием могут начать расти. Поэтому, при потеплении укрытие лучше приоткрыть.

Подготовка роз к зиме

Начинать подготовку роз к зимовке следует с августа. Это включает подкормку фосфорно-калийными удобрениями, прищипку побегов, сокращение полива и удаление листьев. Здоровые кусты хорошо переносят холод и закаливаются перед зимовкой.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

