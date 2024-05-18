Душ или ванна: что лучше для здоровья и комфорта

Что лучше выбрать — душ или ванну

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Ежедневные водные процедуры для большинства людей включают быстрый душ, тогда как ванны считаются роскошью для уютных вечеров, предназначенных для расслабления.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0

По мнению косметолога Алены Вилиной, ванны полезны для прогрева тела и впитывания влаги кожей, особенно с добавлением солей и масел, но требуют чистоты, чтобы избежать инфекций, и потребляют больше воды. Душ более гигиеничен, экономичен и лучше подходит для здоровья кожи, так как минимизирует контакт с бактериями и не пересушивает кожу. Личные предпочтения и состояние здоровья могут повлиять на выбор, так как ванны удобны для тех, кому трудно стоять, но не подходят при головокружении.

В итоге, душ удобнее и быстрее, но ванна полезна для расслабления и ухода за кожей, при условии ее чистоты.