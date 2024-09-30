Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — одна из самых полезных и востребованных огородных культур. Чтобы получить богатый урожай этого ароматного растения, важно правильно подготовить почву для его посадки осенью. От состава грунта во многом зависит здоровье растений и качество луковиц. Рассмотрим, какие компоненты следует добавить в землю перед высадкой чеснока.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Перегной или компост

Внесение перегноя или компоста является одним из самых важных условий для успешного выращивания чеснока. Эти органические удобрения обогащают почву питательными веществами, такими как азот, фосфор, калий, а также улучшают ее структуру и водопроницаемость. Оптимальная норма — 3-4 кг на 1 кв. м.

Древесная зола

Древесная зола — прекрасный источник калия, кальция и других микроэлементов. Она повышает кислотность грунта, что особенно ценно, так как чеснок предпочитает слабокислые или нейтральные почвы. Вносится зола из расчета 200-300 г на 1 кв. м.

Доломитовая известь

Доломитовая известь (или доломит) нейтрализует кислотность почвы, обеспечивая чесноку оптимальные условия для роста. Она также насыщает грунт кальцием и магнием. Норма внесения — 200-300 г на 1 кв. м.

Суперфосфат

Это минеральное удобрение обогащает почву фосфором, который необходим чесноку для закладки полноценных зубков. Вносится суперфосфат из расчета 30-50 г на 1 кв. м.

Интересно! Кроме того, в лунки при посадке можно добавить небольшое количество древесной золы или доломитовой извести.

Тщательное внесение этих компонентов в почву обеспечит чесноку оптимальные условия для роста и развития, а значит, и высокий урожай полезных и ароматных головок. Уделив немного времени правильной подготовке грядок, вы получите отличный результат!