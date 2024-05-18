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Ароматные яичные кексики с ветчиной и сыром: идеальный и очень вкусный завтрак

Рецепт кексов с ветчиной и сыром к завтраку

1:21
Еда

Хотите попробовать что-нибудь вкусненькое? Если да, то эти кексы с ветчиной и сыром станут идеальным деликатесом. 

Рецепт кексов с ветчиной и сыром к завтраку
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 яиц
  • 4 мини-кукурузы
  • Молотый чёрный перец
  • 2 столовые ложки рафинированного масла
  • 4 столовые ложки базилика
  • 150 г ветчины
  • 3/4 стакана сыра пармезан
  • Соль по необходимости
  • 2 помидора
  • 1 луковица
  • 1 стакан пахты

Приготовление

  1. Натрите сыр в миске. Взбейте в миске яйца, пахту и 1/2 стакана тёртого сыра. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  2. На разделочной доске мелко нарежьте лук, помидоры и листья базилика, тонко нашинкуйте ветчину. Добавьте нарезанные овощи в яичную смесь, приправьте солью и чёрным перцем. Добавьте измельчённые ломтики ветчины и ещё раз хорошо перемешайте.
  3. Нагрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте кукурузу. Добавьте её в яичную смесь и хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. Переложите смесь ветчины и яиц в формы для кексов и сверху посыпьте остатками тертого сыра. Выпекайте кексы в разогретой духовке около 10-15 минут.
КЕКСЫ с ветчиной и сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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