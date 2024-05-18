Ароматные яичные кексики с ветчиной и сыром: идеальный и очень вкусный завтрак

Хотите попробовать что-нибудь вкусненькое? Если да, то эти кексы с ветчиной и сыром станут идеальным деликатесом.
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Ингредиенты
6 яиц
4 мини-кукурузы
Молотый чёрный перец
2 столовые ложки рафинированного масла
4 столовые ложки базилика
150 г ветчины
3/4 стакана сыра пармезан
Соль по необходимости
2 помидора
1 луковица
1 стакан пахты
Приготовление
Натрите сыр в миске. Взбейте в миске яйца, пахту и 1/2 стакана тёртого сыра. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
На разделочной доске мелко нарежьте лук, помидоры и листья базилика, тонко нашинкуйте ветчину. Добавьте нарезанные овощи в яичную смесь, приправьте солью и чёрным перцем. Добавьте измельчённые ломтики ветчины и ещё раз хорошо перемешайте.
Нагрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте кукурузу. Добавьте её в яичную смесь и хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Переложите смесь ветчины и яиц в формы для кексов и сверху посыпьте остатками тертого сыра. Выпекайте кексы в разогретой духовке около 10-15 минут.