Ароматные яичные кексики с ветчиной и сыром: идеальный и очень вкусный завтрак

Рецепт кексов с ветчиной и сыром к завтраку

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать что-нибудь вкусненькое? Если да, то эти кексы с ветчиной и сыром станут идеальным деликатесом.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

6 яиц

4 мини-кукурузы

Молотый чёрный перец

2 столовые ложки рафинированного масла

4 столовые ложки базилика

150 г ветчины

3/4 стакана сыра пармезан

Соль по необходимости

2 помидора

1 луковица

1 стакан пахты

Приготовление

Натрите сыр в миске. Взбейте в миске яйца, пахту и 1/2 стакана тёртого сыра. Хорошо перемешайте все ингредиенты. На разделочной доске мелко нарежьте лук, помидоры и листья базилика, тонко нашинкуйте ветчину. Добавьте нарезанные овощи в яичную смесь, приправьте солью и чёрным перцем. Добавьте измельчённые ломтики ветчины и ещё раз хорошо перемешайте. Нагрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте кукурузу. Добавьте её в яичную смесь и хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите смесь ветчины и яиц в формы для кексов и сверху посыпьте остатками тертого сыра. Выпекайте кексы в разогретой духовке около 10-15 минут.