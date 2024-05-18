Нутрициолог объяснила, кому противопоказано употребление моркови

Нутрициолог Ксения Глинкина объяснила интернет-порталу "Страсти", что морковь полезна из-за наличия в ней витаминов A, B, C, K, E, а также магния, железа и калия, что положительно влияет на состояние кожи, желудочно-кишечного тракта и уровень холестерина.
По словам собеседницы издания, рекомендуемым количеством моркови на каждый день для взрослого считается примерно 200 граммов, что означает примерно три или четыре средних корнеплода. Однако некоторые люди с определёнными проблемами здоровья должны исключить данный продукт из рациона, предостерегла эксперт.
"Печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведёт к накоплению каротина в организме. Его избыток может вызвать так называемую каротинемию — состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок", — поделилась Ксения Глинкина.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.