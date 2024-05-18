Нутрициолог объяснила, кому противопоказано употребление моркови

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Нутрициолог Глинкина: морковь не рекомендуется для людей с патологией печени

1:06
Здоровье

Нутрициолог Ксения Глинкина объяснила интернет-порталу "Страсти", что морковь полезна из-за наличия в ней витаминов A, B, C, K, E, а также магния, железа и калия, что положительно влияет на состояние кожи, желудочно-кишечного тракта и уровень холестерина.

Нутрициолог Глинкина: морковь не рекомендуется для людей с патологией печени
Фото: Own work by Kander is licensed under public domain

По словам собеседницы издания, рекомендуемым количеством моркови на каждый день для взрослого считается примерно 200 граммов, что означает примерно три или четыре средних корнеплода. Однако некоторые люди с определёнными проблемами здоровья должны исключить данный продукт из рациона, предостерегла эксперт.

"Печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведёт к накоплению каротина в организме. Его избыток может вызвать так называемую каротинемию — состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок", — поделилась Ксения Глинкина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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