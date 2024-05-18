Что делать, если кошка начала превращаться в свинью: названа причина хрюканья питомца

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Ветеринары ответили, почему кошка может начать хрюкать

1:08
Зоосфера » Кошки

Кошки умеют не только мурлыкать, мяукать и шипеть, но и хрюкать.

Ветеринары ответили, почему кошка может начать хрюкать
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Расскажем, почему кошки могут хрюкать и нужно ли беспокоиться о здоровье вашего питомца.

Почему кошка хрюкает и является ли это нормой Если ваш кот всегда издавал звуки, напоминающие хрюканье, это может быть особенностью породы.

Чаще всего хрюкают кошки брахицефальных пород (британская, персидская, шотландская, экзотическая, гималайская).

У брахицефалов узкие дыхательные пути, из-за чего возникают сопение, хрюканье и другие звуки. Если у вас кот-брахицефал, не удивляйтесь этим необычным звукам.

Также причиной хрюканья может быть врожденное или приобретенное искривление носовой перегородки.

Иногда кошки хрюкают из-за жары, стресса или после активных игр.

Однако в некоторых случаях хрюканье может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, таких как полипы в носу, аллергия, ожирение или инфекция.

Если у кошки наблюдаются и другие симптомы, лучше обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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