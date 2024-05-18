Что делать, если кошка начала превращаться в свинью: названа причина хрюканья питомца

Кошки умеют не только мурлыкать, мяукать и шипеть, но и хрюкать.
Расскажем, почему кошки могут хрюкать и нужно ли беспокоиться о здоровье вашего питомца.
Почему кошка хрюкает и является ли это нормой Если ваш кот всегда издавал звуки, напоминающие хрюканье, это может быть особенностью породы.
Чаще всего хрюкают кошки брахицефальных пород (британская, персидская, шотландская, экзотическая, гималайская).
У брахицефалов узкие дыхательные пути, из-за чего возникают сопение, хрюканье и другие звуки. Если у вас кот-брахицефал, не удивляйтесь этим необычным звукам.
Также причиной хрюканья может быть врожденное или приобретенное искривление носовой перегородки.
Иногда кошки хрюкают из-за жары, стресса или после активных игр.
Однако в некоторых случаях хрюканье может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, таких как полипы в носу, аллергия, ожирение или инфекция.
Если у кошки наблюдаются и другие симптомы, лучше обратиться к ветеринару.
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