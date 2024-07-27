Скандал в крупнейшем банке США: State Street оштрафован на $7,5 млн за нарушения санкций

State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский банк State Street согласился выплатить $7,5 млн за предполагаемое нарушение санкций, связанных с Россией и Украиной, в период с 2016 по 2020 год, сообщает управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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Финансовый институт, а также связанная с ним компания Charles River Systems, урегулируют возможную гражданскую ответственность за явное нарушение санкций. В общей сложности за этот период было зафиксировано 38 случаев "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, подпадающих под санкции, на общую сумму около $1,3 млн, сообщает ТАСС.

OFAC отмечает, что эти нарушения были вопиющими и не были сообщены американским властям вовремя. Несмотря на это, State Street сотрудничал со следствием и внес необходимые изменения после выявления нарушений.