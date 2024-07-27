Российская обсерватория раскрывает тайны Вселенной: "Спектр-РГ" работает на благо науки

Обсерватория "Спектр-РГ" расширяет границы астрофизических знаний

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" продолжает делать важные открытия, которые помогают ученым глубже понять устройство Вселенной, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Фото: NASA by public domain

Красников отметил, что исследования "Спектра-РГ" уже принесли новое понимание множества проблем и продолжают способствовать фундаментальным открытиям.

Запущенная 13 июля 2019 года на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, обсерватория начала наблюдения звездного неба еще в процессе полета и вышла на рабочую орбиту 21 октября 2019 года. На борту установлены два зеркальных телескопа: российский ART-XC имени Павлинского и германский eROSITA, который был переведен в спящий режим в феврале 2022 года, сообщает РИА Новости.

Основные задачи "Спектра-РГ" включают наблюдение за небом в рентгеновском диапазоне, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр, исследование активных галактических ядер, остатков Сверхновых и приливных разрушений звезд.