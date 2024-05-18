Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, как поселить двух петушков вместе
В Индонезии сотрудник авиакомпании выпал из самолета
Учёные назвали пользу интервального голодания
Соус из арахисового масла и имбиря: простой рецепт
Блогер Лерчек ответила на обвинения в плагиате: идея не наша
Свёкла сорта "Ларка"
Ветеринары ответили, почему кошка может начать хрюкать
Нутрициолог Глинкина: морковь не рекомендуется для людей с патологией печени
Что лучше выбрать — душ или ванну
Невролог указала на критическое количество анальгетиков при головной боли

Врач Завалина: при головной боли не стоит увлекаться анальгетиками

1:12
Здоровье

Многие предпочитают избавиться от головной боли с помощью анальгетиков из домашней аптечки. Однако невролог Татьяна Завалина предупреждает, что неразумное употребление обезболивающих может привести к увеличению частоты и силы болевых приступов.

Врач Завалина: при головной боли не стоит увлекаться анальгетиками
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач отметила, что в настоящее время выявлено более 200 различных видов головной боли. Некоторые из них являются самостоятельными заболеваниями, в то время как другие выступают лишь симптомами других недомоганий. Одним из самых часто встречаемых типов боли является боль напряжения, вызванная спазмами мышц головы в условиях усталости, стресса или нехватки сна. Также мигрень пользуется большой популярностью — её отличительные признаки: пульсирующий характер и длительность от четырёх часов до трёх суток.

"Боль терпеть не надо, но и увлекаться обезболивающими не стоит. Ограничьте приём анальгетиков до двух раз в неделю. Так как при некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы", — заметила Татьяна Завалина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Последние материалы
Врач Завалина: при головной боли не стоит увлекаться анальгетиками
В Индонезии сотрудник авиакомпании выпал из самолета
Учёные назвали пользу интервального голодания
Соус из арахисового масла и имбиря: простой рецепт
Блогер Лерчек ответила на обвинения в плагиате: идея не наша
Свёкла сорта "Ларка"
Ветеринары ответили, почему кошка может начать хрюкать
Нутрициолог Глинкина: морковь не рекомендуется для людей с патологией печени
Что лучше выбрать — душ или ванну
На Каннском фестивале не стали показывать фильм "Свидетель" о нападении ХАМАС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников