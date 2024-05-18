Невролог указала на критическое количество анальгетиков при головной боли

Врач Завалина: при головной боли не стоит увлекаться анальгетиками

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие предпочитают избавиться от головной боли с помощью анальгетиков из домашней аптечки. Однако невролог Татьяна Завалина предупреждает, что неразумное употребление обезболивающих может привести к увеличению частоты и силы болевых приступов.

Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач отметила, что в настоящее время выявлено более 200 различных видов головной боли. Некоторые из них являются самостоятельными заболеваниями, в то время как другие выступают лишь симптомами других недомоганий. Одним из самых часто встречаемых типов боли является боль напряжения, вызванная спазмами мышц головы в условиях усталости, стресса или нехватки сна. Также мигрень пользуется большой популярностью — её отличительные признаки: пульсирующий характер и длительность от четырёх часов до трёх суток.

"Боль терпеть не надо, но и увлекаться обезболивающими не стоит. Ограничьте приём анальгетиков до двух раз в неделю. Так как при некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы", — заметила Татьяна Завалина.