Колоноскопия помогает обнаружить предвестников рака

Ранняя диагностика полипов при профилактике онкологии

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи выяснили, что одним из ключевых предвестников рака толстой кишки являются аденоматозные полипы, которые часто выявляются при проведении колоноскопии. Этот метод обследования позволяет вовремя распознать потенциально опасные изменения в организме и предотвратить развитие онкологических заболеваний. Как отмечает онколог и хирург Иван Карасев, до 95% злокачественных опухолей развиваются из доброкачественных аденом, при этом наиболее опасным является именно аденоматозный полип.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Однако, как подчеркивает Карасев, своевременное удаление такого полипа значительно снижает риск развития рака. Это подчёркивает важность регулярных обследований, особенно для людей в группе риска.

Кроме того, в своём блоге Иван Карасев затронул влияние стресса на развитие рака. По его мнению, стресс оказывает косвенное воздействие на организм. Хронический стресс может привести к нарушению сна, неправильному питанию, злоупотреблению алкоголем и снижению физической активности. Эти факторы могут создать благоприятную среду для развития злокачественных процессов.

Уточнения

Карцинома - вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).



Колоноскопи́я — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

