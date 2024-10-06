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Колоноскопия помогает обнаружить предвестников рака

Ранняя диагностика полипов при профилактике онкологии
1:16
Здоровье

Врачи выяснили, что одним из ключевых предвестников рака толстой кишки являются аденоматозные полипы, которые часто выявляются при проведении колоноскопии. Этот метод обследования позволяет вовремя распознать потенциально опасные изменения в организме и предотвратить развитие онкологических заболеваний. Как отмечает онколог и хирург Иван Карасев, до 95% злокачественных опухолей развиваются из доброкачественных аденом, при этом наиболее опасным является именно аденоматозный полип.

Ранняя диагностика полипов при профилактике онкологии
Фото: Freepik by freepik, PDM

Однако, как подчеркивает Карасев, своевременное удаление такого полипа значительно снижает риск развития рака. Это подчёркивает важность регулярных обследований, особенно для людей в группе риска.

Кроме того, в своём блоге Иван Карасев затронул влияние стресса на развитие рака. По его мнению, стресс оказывает косвенное воздействие на организм. Хронический стресс может привести к нарушению сна, неправильному питанию, злоупотреблению алкоголем и снижению физической активности. Эти факторы могут создать благоприятную среду для развития злокачественных процессов.

Уточнения

Карцинома - вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

Колоноскопи́я — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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