Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Понятие "двигатель-миллионник" остается довольно размытым и относительным. Однако очевидно, что даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания. Эксперты изучили статистику и выяснили, какие моторы чаще всего достигали отметки в миллион километров пробега.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Как показывает практика, долговечность двигателя зависит не только от количества цилиндров, их расположения или типа топлива. Ключевую роль играет конструкция силового агрегата. Если обратиться к статистике, бензиновые двигатели, с которыми легковые автомобили достигают миллиона километров, встречаются немного чаще. Тем не менее, дизельные моторы-долгожители также не являются редкостью.

Среди стран, выпускавших двигатели-миллионники, можно отметить Германию, Японию, США, Южную Корею и даже Россию — их автомобили с большим пробегом тоже периодически пополняют ряды рекордсменов.

В грузовых автомобилях двигатели-миллионники чаще всего дизельные, тогда как среди легковых машин больше примеров бензиновых агрегатов-долгожителей. При этом ресурс и надежность двигателя зависят не столько от типа топлива, сколько от его конструктивной простоты, качества комплектующих и отсутствия сложной электроники и экологических систем, которые могут негативно сказываться на долговечности мотора.

На мировом уровне первенство в категории "миллионники" удерживают рядные 6-цилиндровые двигатели. Их конструкция отличается общей сбалансированностью, что снижает вибрации и повышает ресурс. Простейшие 4-цилиндровые двигатели также часто оказываются надежными, в отличие от менее сбалансированных V8, которые реже попадают в категорию миллионников.

Кроме того, атмосферные двигатели, как правило, более надежны по сравнению с турбированными моторами, так как конструкция последних сложнее и ресурс у них ниже, несмотря на более высокую мощность.

Уточнения

Ресурс — количественно измеряемая возможность выполнения какой-либо деятельности человека или людей; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат. В обобщённом виде в производстве ресурсы называются факторами.



