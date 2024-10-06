Нежные нотки сгущёнки в каждом кусочке: рецепт сказочно вкусного домашнего торта

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас обожают сладости с вкусной, нежной сгущёнкой. Так почему бы не превратить этот любимый ингредиент в настоящий шедевр кондитерского искусства?

Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik, CC BY-SA 2.0

Для приготовления этого десерта понадобятся следующие ингредиенты:

1 банка сгущенного молока

200 г сливочного масла

3 яйца

1 стакан муки

1 ч.л. разрыхлителя

Немного молока для теста (при необходимости)

Для крема:

500 г творога (можно использовать и сливки)

1 банка сгущенного молока

Начнём с приготовления теста. Смешиваем в миске яйца и сгущенку. Взбиваем при помощи миксера до однородной воздушной массы. Затем добавляем размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать.

Постепенно всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая. При необходимости можно добавить немного молока, чтобы получить однородное тесто.

Выкладываем тесто в смазанную форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 30-40 минут, ориентируясь на готовность. Бисквит должен получиться пышным и румяным.

Пока наш бисквит остывает, займемся кремом. В глубокой миске взбиваем до однородности творог (или сливки) и сгущенное молоко. Крем получается нежный и воздушный.

Когда бисквит остынет, разрезаем его пополам и промазываем кремом. Затем собираем торт, промазывая кремом каждый корж. Можно также обмазать торт кремом и сверху.

По желанию торт можно украсить взбитыми сливками, кусочками фруктов, шоколадной стружкой и другими сладостями. Охлаждаем торт в холодильнике не менее 2-3 часов, чтобы крем хорошо застыл.

И вот ваш домашний торт из сгущенки готов! Нежный, воздушный, с ненавязчивым сливочным вкусом. Уверена, он станет любимым десертом для всей семьи!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

