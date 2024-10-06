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Нежные нотки сгущёнки в каждом кусочке: рецепт сказочно вкусного домашнего торта

2:06
Еда

Многие из нас обожают сладости с вкусной, нежной сгущёнкой. Так почему бы не превратить этот любимый ингредиент в настоящий шедевр кондитерского искусства?

Нежные нотки сгущёнки в каждом кусочке: рецепт сказочно вкусного домашнего торта
Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik, CC BY-SA 2.0

Для приготовления этого десерта понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 банка сгущенного молока
  • 200 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1 стакан муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Немного молока для теста (при необходимости)

Для крема:

  • 500 г творога (можно использовать и сливки)
  • 1 банка сгущенного молока

Начнём с приготовления теста. Смешиваем в миске яйца и сгущенку. Взбиваем при помощи миксера до однородной воздушной массы. Затем добавляем размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать. 

Постепенно всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая. При необходимости можно добавить немного молока, чтобы получить однородное тесто. 

Выкладываем тесто в смазанную форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 30-40 минут, ориентируясь на готовность. Бисквит должен получиться пышным и румяным.

Пока наш бисквит остывает, займемся кремом. В глубокой миске взбиваем до однородности творог (или сливки) и сгущенное молоко. Крем получается нежный и воздушный.

Когда бисквит остынет, разрезаем его пополам и промазываем кремом. Затем собираем торт, промазывая кремом каждый корж. Можно также обмазать торт кремом и сверху.

По желанию торт можно украсить взбитыми сливками, кусочками фруктов, шоколадной стружкой и другими сладостями. Охлаждаем торт в холодильнике не менее 2-3 часов, чтобы крем хорошо застыл.

И вот ваш домашний торт из сгущенки готов! Нежный, воздушный, с ненавязчивым сливочным вкусом. Уверена, он станет любимым десертом для всей семьи!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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