Новые опции Lada Vesta: что вернулось после восстановления

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После восстановления продаж, которые резко сократились в 2022 году, российский бренд Lada продолжил наращивать объемы и сегодня занимает около 30% российского рынка. Важную роль в этом сыграла флагманская модель Vesta NG, чей запуск произошел в прошлом году.

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По словам Веры Москалюк, заместителя директора проекта, "АвтоВАЗ" не только удерживает около трети отечественного авторынка, но и лидирует в рейтинге модельных продаж — продукция Lada составляет почти половину десятки самых продаваемых автомобилей. "За 8 месяцев мы продали рекордное количество машин — последний раз такие результаты были 12 лет назад, когда у всех все было хорошо", — отметила представитель автогиганта.

Особое внимание она уделила модели Lada Vesta, которая уверенно держится в топ-3 самых продаваемых автомобилей, уступая только "Гранте". "Это нормальная ситуация, — сказала Москалюк. — Vesta ориентирована на несколько иную аудиторию". С января по август текущего года в России было продано 84 195 автомобилей семейства Vesta, что составляет 7,9% рынка.

Особенно успешным месяцем стал май 2024 года, когда было реализовано 15 009 автомобилей Vesta, что позволило модели занять 11,1% рынка. Москалюк объяснила рост спроса появлением версии с автоматической трансмиссией.

По ее словам, сегодня акцент в продажах Lada Vesta смещается в сторону универсалов, особенно версии SW Cross. Это уникальное предложение на фоне доминирования SUV-сегмента.

"Седан Vesta покупают традиционные покупатели, а за универсалом приходят новые клиенты — те, кто впервые обращается к бренду или заменяет подержанную иномарку. Универсал привлекает более выразительным дизайном, тогда как у седана он более сдержанный", — пояснила Москалюк.

Запуск версии с автоматической коробкой передач привел к заметному перераспределению продаж внутри семейства: большинство проданных автомобилей Vesta сегодня оснащено именно этой коробкой, особенно среди универсалов. Параллельно растут корпоративные продажи, в которых вариатор также пользуется спросом.

Продажи обновленной версии Lada Vesta начались весной 2023 года. На протяжении осени 2024 года завод продолжает восстанавливать и вводить утраченные ранее опции, постепенно приводя автомобиль к состоянию, запланированному для выхода еще в 2022 году. Хотя не все функции восстановлены (например, запуск с ключа), основные опции вернулись.

"Мы поддерживаем обратную связь с нашими потребителями и знаем, что они ждут, — сказала Москалюк. — Сегодня мы улучшили оснащение автомобиля и предложили новые акценты. В наборе актуального оборудования все сбалансировано: каждая опция направлена на безопасность и комфорт. С этими улучшениями "АвтоВАЗ" сможет продавать столько машин, сколько потребуется".

Среди восстановленных опций: система стабилизации курсовой устойчивости (ESC), система безопасной парковки и камера заднего вида, контроль слепых зон, светодиодные противотуманные фары, датчики дождя и света, стеклоподъемники с функцией "Авто" и защитой от защемления, трехступенчатый обогрев передних сидений, подсветка вещевого ящика, функция отключения передней подушки безопасности, задний откидной подлокотник с подстаканниками и новый дизайн колесных дисков, включая двухцветные варианты.

Производство таких автомобилей в Тольятти уже началось, и серийные продажи стартуют в самое ближайшее время. Добавим, что сегодня, 25 сентября, исполнилось ровно 9 лет с момента запуска серийного производства Lada Vesta в 2015 году.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.



