Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех

Классические блины на кефире: порадуйте любимых вкусным завтраком

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт нежных и вкусных классических блинов на кефире. Благодаря использованию кефира в тесте, они получаются особенно нежными и мягкими. В этом рецепте мы используем технику постепенного добавления муки и кефира для достижения идеальной консистенции.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 3 яйца,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 0,5 чайной ложки соды,

— 1 столовая ложка сахара,

— 2 столовые ложки растительного масла, а также немного для смазывания сковороды,

— 160 г муки,

— 500 г кефира.

Вот как приготовить блины на кефире:

В большой миске взбейте яйца вместе с солью, содой и сахаром. Это поможет равномерно смешать все ингредиенты. Добавьте растительное масло в тесто и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте половину просеянной муки и половину кефира в тесто. Это поможет избежать комков и обеспечить равномерное смешивание. Тщательно взбейте тесто, чтобы оно стало гладким и однородным. Добавьте оставшуюся муку и кефир и еще раз хорошо перемешайте. Дайте тесту настояться в течение 15 минут. Это поможет развиться соде и придать блинам еще больше воздушности. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Наливайте тесто на горячую сковороду и равномерно распределите его, чтобы получились тонкие блины. Обжаривайте их до золотистого цвета с обеих сторон, периодически переворачивая и смазывая сковороду маслом.

Готовые блины можно подавать горячими, с вашими любимыми начинками или соусами. Эти классические блины на кефире станут отличным выбором для завтрака или десерта. Насыщенный и нежный вкус блинов, а также их легкость и аромат, понравятся всей вашей семье. Приятного аппетита!