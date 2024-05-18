Шокирующее падение сотрудника авиакомпании из самолета Airbus A320 попало на видео

В интернете появилось потрясающее видео, запечатлевшее жуткое падение сотрудника авиакомпании из самолета Airbus A320 после того, как трап был преждевременно убран.
Инцидент, снятый на камеру и выложенный Санджаем Лазаром в социальной сети X, мгновенно стал вирусным. Власти сейчас расследуют причины происшествия.
На видео, предположительно снятом в Индонезии с участием авиакомпании Transnusa Airlines, видно, как сотрудник выходит из самолета через пассажирскую дверь, не замечая, что трап уже убран. Сделав роковой шаг, он падает на взлетно-посадочную полосу, а бумаги из его рук разлетаются в разные стороны.
Несмотря на широкое распространение видео, ни власти Индонезии, ни авиакомпания Transnusa Airlines пока не сделали официального заявления. Точная дата происшествия остается неизвестной.
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