Шокирующее падение сотрудника авиакомпании из самолета Airbus A320 попало на видео

В Индонезии сотрудник авиакомпании выпал из самолета

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В интернете появилось потрясающее видео, запечатлевшее жуткое падение сотрудника авиакомпании из самолета Airbus A320 после того, как трап был преждевременно убран.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Инцидент, снятый на камеру и выложенный Санджаем Лазаром в социальной сети X, мгновенно стал вирусным. Власти сейчас расследуют причины происшествия.

На видео, предположительно снятом в Индонезии с участием авиакомпании Transnusa Airlines, видно, как сотрудник выходит из самолета через пассажирскую дверь, не замечая, что трап уже убран. Сделав роковой шаг, он падает на взлетно-посадочную полосу, а бумаги из его рук разлетаются в разные стороны.

Несмотря на широкое распространение видео, ни власти Индонезии, ни авиакомпания Transnusa Airlines пока не сделали официального заявления. Точная дата происшествия остается неизвестной.