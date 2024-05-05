Дорого, но оно того стоит: шафран — самая полезная специя, может помочь даже при симптомах болезни Альцгеймера

Знаете ли вы, что шафран — одна из самых дорогих специй в мире? Шафран стоит дорого, потому что его трудно собирать, но его стоит купить, ведь это настоящий суперпродукт, богатый антиоксидантами.
Шафран имеет сильный аромат и уникальный цвет. Основными активными антиоксидантами шафрана являются
Специя также содержит другие соединения, такие как
Эти антиоксиданты помогают предотвратить окислительный стресс и повреждение свободными радикалами — два фактора, которые связаны с развитием многих заболеваний, таких как рак и болезни сердца.
Шафран может даже улучшить настроение и использоваться в качестве естественного средства от депрессии. Экстракт шафрана может повысить уровень дофамина в мозге, не изменяя при этом уровень других гормонов, таких как серотонин.
Антиоксиданты в шафране также могут помочь защитить организм от расстройств, поражающих нервную систему. Соединения шафрана, такие как кроцин, могут помочь минимизировать воспаление и окислительное повреждение мозга. Шафран может помочь даже при симптомах болезни Альцгеймера, поскольку способствует улучшению памяти.
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