Дорого, но оно того стоит: шафран — самая полезная специя, может помочь даже при симптомах болезни Альцгеймера

В чём польза шафрана, самой дорогой специи в мире

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что шафран — одна из самых дорогих специй в мире? Шафран стоит дорого, потому что его трудно собирать, но его стоит купить, ведь это настоящий суперпродукт, богатый антиоксидантами.

Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Шафран имеет сильный аромат и уникальный цвет. Основными активными антиоксидантами шафрана являются

кроцин,

пиккрокроцин

и сафранал.

Специя также содержит другие соединения, такие как

кемпферол

и кроцетин.

Эти антиоксиданты помогают предотвратить окислительный стресс и повреждение свободными радикалами — два фактора, которые связаны с развитием многих заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Шафран может даже улучшить настроение и использоваться в качестве естественного средства от депрессии. Экстракт шафрана может повысить уровень дофамина в мозге, не изменяя при этом уровень других гормонов, таких как серотонин.

Антиоксиданты в шафране также могут помочь защитить организм от расстройств, поражающих нервную систему. Соединения шафрана, такие как кроцин, могут помочь минимизировать воспаление и окислительное повреждение мозга. Шафран может помочь даже при симптомах болезни Альцгеймера, поскольку способствует улучшению памяти.