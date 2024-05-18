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Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая

Как часто поливать смородину

1:17
Садоводство » Советы

Частота полива смородины зависит от нескольких факторов, таких как погодные условия, тип почвы, возраст кустов и стадия их развития. Это влаголюбивые кусты.

Как часто поливать смородину
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В периоды   жары смородина нуждается в более частом поливе. В жаркие летние месяцы может потребоваться полив каждую неделю или даже чаще.

Проверьте влажность почвы перед поливом. Смородина предпочитает умеренно влажную почву. Поливайте, когда верхний слой почвы начинает высыхать на глубину 2-5 см.

Молодые кусты смородины требуют более частого полива для поддержания роста и развития корневой системы. Взрослые кусты могут обходиться реже поливом, но все же следите за состоянием почвы.

Важно обеспечить достаточный полив во время цветения, завязывания ягод и их созревания, так как в эти периоды кусты потребляют больше воды.

Если смородина выращивается на песчаной почве, она может требовать более частого полива, чем на более глинистой почве.

Помните, что лучше поливать смородину рано утром или поздно вечером, чтобы избежать испарения воды и ожогов листьев от солнечных лучей.
 
 

УХОД ЗА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ВЕСНОЙ. Потрудитесь ради урожаев!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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