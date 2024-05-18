Их можно научить играть в наперстки: самые умные породы собак

Большинство интеллектуально развитых собак обладают высокой энергией.
Бордер-колли
Первое место в этом списке занимает бордер-колли, которую многие считают самой умной породой собак. Их выдающийся ум связан с тем, что порода была выведена как пастушья собака, которая должна постоянно думать и решать задачи для достижения нужного результата.
Бордер-колли способны выполнять практически любые задания и всегда стремятся учиться. Эта порода очень активна и спортивна, поэтому им необходимо постоянно "работать" и быть в движении.
Австралийская овчарка
Еще одна пастушья собака, австралийская овчарка, отличается дружелюбием, активностью и любознательностью. Они быстро обучаются и всегда готовы принять на себя больше обязанностей.
Этой породе также необходимо постоянное занятие и умственная стимуляция, чтобы не скучать.
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