Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом

Когда речь заходит о питании домашних питомцев, важно помнить о различиях в пищеварительных системах животных и людей, а также об их потребности в различных питательных веществах.
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Сегодня сложно представить домашнюю кошку без сухого корма, но всё ли так просто? Попробуем разобраться, можно ли кормить питомца только сухими кормами и какие последствия могут возникнуть.
Преимущества сухого корма:
Удобство: сухой корм недорог и экономит время на приготовление пищи, которую кошки не всегда едят с удовольствием.
Баланс питательных веществ: производители гарантируют, что корм содержит достаточное количество белков, жиров и углеводов. В нём также сбалансированы калории, что важно для здоровья питомца.
Дополнительные витамины и минералы: качественные сухие корма содержат таурин, витамины и аминокислоты, что устраняет необходимость в дополнительных витаминных добавках.
Длительный срок хранения: сухой корм не портится так быстро, как мясные консервы, и не требует хранения в холодильнике.
Простота использования: кормить питомца сухим кормом может даже ребёнок, это легко и удобно. В целом, сухой корм обеспечивает нормальное пищеварение и здоровый аппетит у кошки.
Недостатки сухого корма:
Качество корма: на рынке представлено не так много кормов высокого качества. Покупатели часто сомневаются в целесообразности покупки дорогого корма категории "премиум" без гарантии его оригинальности.
Потребность в воде: при кормлении сухим кормом кошке необходимо много пить, иначе может развиться мочекаменная болезнь и почечная недостаточность.
Недостатков у сухого корма не так много. Главное условие — соблюдение дозировки. При необходимости всегда можно проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать проблем с пищеварением и весом у питомца даже после стерилизации или кастрации.