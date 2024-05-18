Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом

Ветеринары рассказали о сухом корме для кошек

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда речь заходит о питании домашних питомцев, важно помнить о различиях в пищеварительных системах животных и людей, а также об их потребности в различных питательных веществах.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Сегодня сложно представить домашнюю кошку без сухого корма, но всё ли так просто? Попробуем разобраться, можно ли кормить питомца только сухими кормами и какие последствия могут возникнуть.

Преимущества сухого корма:

Удобство: сухой корм недорог и экономит время на приготовление пищи, которую кошки не всегда едят с удовольствием.

Баланс питательных веществ: производители гарантируют, что корм содержит достаточное количество белков, жиров и углеводов. В нём также сбалансированы калории, что важно для здоровья питомца.

Дополнительные витамины и минералы: качественные сухие корма содержат таурин, витамины и аминокислоты, что устраняет необходимость в дополнительных витаминных добавках.

Длительный срок хранения: сухой корм не портится так быстро, как мясные консервы, и не требует хранения в холодильнике.

Простота использования: кормить питомца сухим кормом может даже ребёнок, это легко и удобно.

В целом, сухой корм обеспечивает нормальное пищеварение и здоровый аппетит у кошки.

Недостатки сухого корма:

Качество корма: на рынке представлено не так много кормов высокого качества. Покупатели часто сомневаются в целесообразности покупки дорогого корма категории "премиум" без гарантии его оригинальности.

Потребность в воде: при кормлении сухим кормом кошке необходимо много пить, иначе может развиться мочекаменная болезнь и почечная недостаточность.

Недостатков у сухого корма не так много. Главное условие — соблюдение дозировки. При необходимости всегда можно проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать проблем с пищеварением и весом у питомца даже после стерилизации или кастрации.