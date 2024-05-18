Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как уверенно заезжать в гараж даже на большом автомобиле
Кинологи выделили самые умные породы собак
Рыба в лимонно-масляном соусе на гриле: вкусное блюдо на ужин
Продукты, способствующие появлению ранних морщин
Кабачки для выжимания соков
Собчак высказалась о предполагаемом разрыве Лопес с Аффлеком
О новом универсальном полисе от Сбербанка
Аллерголог Быков: комаров отпугивают запахи лаванды и эвкалипта
Фильм "Астрал 6" впервые покажут 29 августа 2025 года
Самая мощная геомагнитная буря десятилетия накрыла Землю: в NASA назвали причину такого явления

В NASA назвали причину самой мощной геомагнитной бури десятилетия

2:18
Наука

В начале мая на Солнце произошла серия мощных вспышек и корональных выбросов массы, что привело к значительному геомагнитному шторму на Земле.

В NASA назвали причину самой мощной геомагнитной бури десятилетия
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти события начались в ночь с 7 на 8 мая с двух сильных солнечных вспышек. С 7 по 11 мая Солнце выбросило несколько мощных вспышек и как минимум семь корональных выбросов массы — потоков заряженной плазмы, движущихся со скоростью до 4,8 млн км/ч. Восемь вспышек в этот период были самого мощного типа — X-класса.

14 мая в том же регионе на Солнце произошла самая мощная вспышка текущего солнечного цикла с интенсивностью X8.7. К счастью, она произошла на границе видимости и не вызвала серьёзных проблем, поскольку активный регион находился на обратной стороне звезды.

Сопровождаемые корональными выбросами массы, волны заряженных частиц достигали Земли 10 мая, создавая продолжительную геомагнитную бурю. Все корональные выбросы массы прибыли почти одновременно, что создало условия для действительно исторического шторма, по словам Элизабет Макдональд, руководителя гражданской науки NASA по гелиофизике.

Эта буря вызвала яркие полярные сияния, которые можно было наблюдать на необычно низких широтах, включая южную Европу и северную Индию. Самые сильные полярные сияния наблюдались в ночь на 10 мая и продолжали освещать ночное небо все выходные. По предварительным данным, видимость полярного сияния была сопоставима с самыми сильными бурями за последние 500 лет наблюдений, сообщает Хайтек.

Активная область, вызвавшая штормовую погоду, теперь находится на обратной стороне Солнца, но учёные продолжают наблюдать за её развитием и влиянием на солнечную погоду с Марса.

Исполняющая обязанности директора Управления анализа космической погоды NASA Тереза Ньевес-Чиншилла отметила, что изучение этого события поможет проверить и усовершенствовать модели солнечных бурь.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки

Розы - это одни из самых популярных и любимых цветов садоводов. Они обладают неповторимой красотой и ароматом, который может украсить любой участок. В этой статье расскажем о том, что нужно делать с розой для сада после покупки, чтобы она радовала вас своими цветами и сохраняла свою красоту на долгие годы.

Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Последние материалы
Фильм "Астрал 6" впервые покажут 29 августа 2025 года
Аллерголог Быков: комаров отпугивают запахи лаванды и эвкалипта
Врач поделился советами по снижению веса при сильном ожирение
Ленобласть вслед за Москвой запретит строить "однушки" и студии
Вымогатели похитили россиянку на Пхукете, надев на голову мешок
Ветеринары рассказали, как правильно играть с кошкой
Миндально-апельсиновый кекс: готовим десерт дома
Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 2,8%
Лолита Милявская пожаловалась на тяжёлый труд садовода
Делоникс — необычное дерево
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников