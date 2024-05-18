Самая мощная геомагнитная буря десятилетия накрыла Землю: в NASA назвали причину такого явления

В NASA назвали причину самой мощной геомагнитной бури десятилетия

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

В начале мая на Солнце произошла серия мощных вспышек и корональных выбросов массы, что привело к значительному геомагнитному шторму на Земле.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти события начались в ночь с 7 на 8 мая с двух сильных солнечных вспышек. С 7 по 11 мая Солнце выбросило несколько мощных вспышек и как минимум семь корональных выбросов массы — потоков заряженной плазмы, движущихся со скоростью до 4,8 млн км/ч. Восемь вспышек в этот период были самого мощного типа — X-класса.

14 мая в том же регионе на Солнце произошла самая мощная вспышка текущего солнечного цикла с интенсивностью X8.7. К счастью, она произошла на границе видимости и не вызвала серьёзных проблем, поскольку активный регион находился на обратной стороне звезды.

Сопровождаемые корональными выбросами массы, волны заряженных частиц достигали Земли 10 мая, создавая продолжительную геомагнитную бурю. Все корональные выбросы массы прибыли почти одновременно, что создало условия для действительно исторического шторма, по словам Элизабет Макдональд, руководителя гражданской науки NASA по гелиофизике.

Эта буря вызвала яркие полярные сияния, которые можно было наблюдать на необычно низких широтах, включая южную Европу и северную Индию. Самые сильные полярные сияния наблюдались в ночь на 10 мая и продолжали освещать ночное небо все выходные. По предварительным данным, видимость полярного сияния была сопоставима с самыми сильными бурями за последние 500 лет наблюдений, сообщает Хайтек.

Активная область, вызвавшая штормовую погоду, теперь находится на обратной стороне Солнца, но учёные продолжают наблюдать за её развитием и влиянием на солнечную погоду с Марса.

Исполняющая обязанности директора Управления анализа космической погоды NASA Тереза Ньевес-Чиншилла отметила, что изучение этого события поможет проверить и усовершенствовать модели солнечных бурь.