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У жительницы России, которая жаловалась на постоянную усталость, диагностировали смертельное заболевание

В Ростове у женщины с постоянной усталостью диагностировали смертельное заболевание

1:08
Здоровье

В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 46-летней женщине из Ростова-на-Дону, у которой при постоянной усталости обнаружили смертельное заболевание.

В Ростове у женщины с постоянной усталостью диагностировали смертельное заболевание
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подчёркивается, что женщина обратилась к медицинским специалистам из-за усиленной усталости. Изначально она приписывала свои неприятные ощущения менопаузе, однако после прохождения обследований ей было диагностировано сложное состояние тромбофилия. При этом нарушение свёртывания крови увеличивает риск возникновения тромбоза, инфаркта, инсульта и других серьёзных заболеваний. У родных женщины тоже встречалась тромбофилия, что является первоначальным фактором риска, а вторым — курение в течение более 15 лет.

"Женщине дали рекомендации: в первую очередь обязательно отказаться от курения, наблюдаться у терапевта, регулярно мерить давление, ограничить себя в потреблении солёной пищи и соблюдать гипохолестериновую диету. Ей также необходимо избегать ситуаций, которые могут привести к обезвоживанию", — сказано в сообщении Минздрава в Ростове.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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