У жительницы России, которая жаловалась на постоянную усталость, диагностировали смертельное заболевание

В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 46-летней женщине из Ростова-на-Дону, у которой при постоянной усталости обнаружили смертельное заболевание.
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Подчёркивается, что женщина обратилась к медицинским специалистам из-за усиленной усталости. Изначально она приписывала свои неприятные ощущения менопаузе, однако после прохождения обследований ей было диагностировано сложное состояние тромбофилия. При этом нарушение свёртывания крови увеличивает риск возникновения тромбоза, инфаркта, инсульта и других серьёзных заболеваний. У родных женщины тоже встречалась тромбофилия, что является первоначальным фактором риска, а вторым — курение в течение более 15 лет.
"Женщине дали рекомендации: в первую очередь обязательно отказаться от курения, наблюдаться у терапевта, регулярно мерить давление, ограничить себя в потреблении солёной пищи и соблюдать гипохолестериновую диету. Ей также необходимо избегать ситуаций, которые могут привести к обезвоживанию", — сказано в сообщении Минздрава в Ростове.
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