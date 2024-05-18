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Вкусные и питательные: эти сорта кабачков идеальны для соков — можно использовать овощи в отварном и свежем виде

Кабачки для выжимания соков

1:00
Садоводство » Овощи

Из этих кабачков можно делать вкусные и питательные соки. В данной статье расскажем о подходящих для этой цели сортах.  

Кабачки для выжимания соков
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сок можно готовить как из свежих, так и из отварных кабачков. Для этого выбирают плоды с сочной нежной мякотью. Их собирают вечером или рано утром, моют, снимают кожуру и сразу выжимают сок, пока плоды максимально насыщены полезными веществами. Для получения сока кабачки пропускают через соковыжималку или натирают на тёрке и отжимают мякоть при помощи марли. Свежий сок можно подсластить мёдом, либо заготавливать на зиму, добавив в 3 л сока 400 г сахара и 10 г лимонной кислоты, доведя до кипения и закатав в стерильные банки.

Сорта и гибриды для приготовления сока: "Ажур F1", "Александрия F1", "Заячье ушко", "Зебра", "Мечта хозяйки".

Этот сок не выливай НИКОГДА !!! This juice do not pour out EVER !!! This is the best for you!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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