Вкусные и питательные: эти сорта кабачков идеальны для соков — можно использовать овощи в отварном и свежем виде

Из этих кабачков можно делать вкусные и питательные соки. В данной статье расскажем о подходящих для этой цели сортах.

Сок можно готовить как из свежих, так и из отварных кабачков. Для этого выбирают плоды с сочной нежной мякотью. Их собирают вечером или рано утром, моют, снимают кожуру и сразу выжимают сок, пока плоды максимально насыщены полезными веществами. Для получения сока кабачки пропускают через соковыжималку или натирают на тёрке и отжимают мякоть при помощи марли. Свежий сок можно подсластить мёдом, либо заготавливать на зиму, добавив в 3 л сока 400 г сахара и 10 г лимонной кислоты, доведя до кипения и закатав в стерильные банки.

Сорта и гибриды для приготовления сока: "Ажур F1", "Александрия F1", "Заячье ушко", "Зебра", "Мечта хозяйки".

