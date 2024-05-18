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Катар: бюджетная альтернатива ОАЭ от тревел-блогера Руслана Хосроева

Тревел-блогер нашёл бюджетную альтернативу ОАЭ

1:06
Туризм

Российский тревел-блогер Руслан Хосроев посетил Катар и назвал его доступной альтернативой ОАЭ. Своими впечатлениями он поделился в беседе с "Лентой.ру".

Тревел-блогер нашёл бюджетную альтернативу ОАЭ
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Хосроева, Катар в последнее время стал привлекать путешественников со всего мира. "Это очень интересное и еще не избитое направление, — отметил он. — В Дохе, в отличие от Дубая, пока нет толп туристов, что является большим плюсом. В целом, страна сочетает современность с восточной аутентичностью".

Блогер подчеркнул, что на улицах в основном гуляют местные жители, поэтому приезжих можно легко определить. "К тому же, в Дохе заметно дешевле, чем в Дубае, — добавил он. — Например, ночь в четырехзвездочном отеле Radisson Blu Hotel стоила мне всего 4000 рублей".

Еще одним преимуществом Катара, по словам Хосроева, является возможность долететь туда прямым рейсом из Москвы, однако он отметил, что билеты с пересадкой могут быть более выгодными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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