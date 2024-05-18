Катар: бюджетная альтернатива ОАЭ от тревел-блогера Руслана Хосроева

Российский тревел-блогер Руслан Хосроев посетил Катар и назвал его доступной альтернативой ОАЭ. Своими впечатлениями он поделился в беседе с "Лентой.ру".
По словам Хосроева, Катар в последнее время стал привлекать путешественников со всего мира. "Это очень интересное и еще не избитое направление, — отметил он. — В Дохе, в отличие от Дубая, пока нет толп туристов, что является большим плюсом. В целом, страна сочетает современность с восточной аутентичностью".
Блогер подчеркнул, что на улицах в основном гуляют местные жители, поэтому приезжих можно легко определить. "К тому же, в Дохе заметно дешевле, чем в Дубае, — добавил он. — Например, ночь в четырехзвездочном отеле Radisson Blu Hotel стоила мне всего 4000 рублей".
Еще одним преимуществом Катара, по словам Хосроева, является возможность долететь туда прямым рейсом из Москвы, однако он отметил, что билеты с пересадкой могут быть более выгодными.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".