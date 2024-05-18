Анастасия Волочкова выиграла суд: коммунальщики выплатит 5,3 млн рублей за затопление квартиры

Анастасия Волочкова отсудила у коммунальщиков 5,3 млн рублей

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вздувшийся паркет в квартире Анастасии Волочковой обошелся коммунальщикам в 5 млн рублей. Квартира балерины в Санкт-Петербурге пострадала от затопления, и судебное разбирательство длилось долгое время. Недавно суд вынес решение, согласно которому управляющая компания обязана компенсировать затраты на ремонт. ТСЖ "Итальянская ул., д. 4" обязали выплатить 5,3 млн рублей.

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В 2018 году, из-за протекающей крыши по вине управляющей компании, квартира Волочковой подверглась затоплению. Балерина провела ремонт, но в 2021 году ситуация повторилась. ТСЖ отказалось компенсировать ущерб, и Волочкова обратилась в суд. Экспертиза показала, что в квартире вздулся паркет, были повреждены стены, зеркала, мебель и камин. Высокий уровень влажности привел к появлению плесени на зеркалах и светильниках. Через суд балерина добилась компенсации от коммунальщиков.

Материальный ущерб от затопления оценили в 3,5 млн рублей. Также ТСЖ обязали выплатить 15 тыс. рублей за моральный вред и оштрафовали на 1,7 млн рублей за нарушение прав потребителя. Дзержинский суд Санкт-Петербурга в общей сложности взыскал с ТСЖ 5,3 млн рублей.