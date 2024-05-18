Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 пассажиров с капсулами с кокаином в желудке арестовали в аэропорту Бразилии
На общение с управляющими компаниями жильцы тратят до 5 часов своей жизни
Кошатники рассказали, какие вещи они не любят
Учёные назвали причину использования выдрами орудий труда
Как приготовить мороженое с кардамоном
Анна Нетребко показала "цыганский" интерьер своей квартиры
Сорт свёклы "Весёлая смуглянка"
Важная информация о рисках детокс-диет: что следует учесть
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Анастасия Волочкова выиграла суд: коммунальщики выплатит 5,3 млн рублей за затопление квартиры

Анастасия Волочкова отсудила у коммунальщиков 5,3 млн рублей

1:32
Недвижимость

Вздувшийся паркет в квартире Анастасии Волочковой обошелся коммунальщикам в 5 млн рублей. Квартира балерины в Санкт-Петербурге пострадала от затопления, и судебное разбирательство длилось долгое время. Недавно суд вынес решение, согласно которому управляющая компания обязана компенсировать затраты на ремонт. ТСЖ "Итальянская ул., д. 4" обязали выплатить 5,3 млн рублей.

Анастасия Волочкова отсудила у коммунальщиков 5,3 млн рублей
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2018 году, из-за протекающей крыши по вине управляющей компании, квартира Волочковой подверглась затоплению. Балерина провела ремонт, но в 2021 году ситуация повторилась. ТСЖ отказалось компенсировать ущерб, и Волочкова обратилась в суд. Экспертиза показала, что в квартире вздулся паркет, были повреждены стены, зеркала, мебель и камин. Высокий уровень влажности привел к появлению плесени на зеркалах и светильниках. Через суд балерина добилась компенсации от коммунальщиков.

Материальный ущерб от затопления оценили в 3,5 млн рублей. Также ТСЖ обязали выплатить 15 тыс. рублей за моральный вред и оштрафовали на 1,7 млн рублей за нарушение прав потребителя. Дзержинский суд Санкт-Петербурга в общей сложности взыскал с ТСЖ 5,3 млн рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Последние материалы
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
В Ростове у женщины с постоянной усталостью диагностировали смертельное заболевание
Анастасия Волочкова отсудила у коммунальщиков 5,3 млн рублей
Тревел-блогер нашёл бюджетную альтернативу ОАЭ
Как уверенно заезжать в гараж даже на большом автомобиле
Кинологи выделили самые умные породы собак
В NASA назвали причину самой мощной геомагнитной бури десятилетия
Рыба в лимонно-масляном соусе на гриле: вкусное блюдо на ужин
Продукты, способствующие появлению ранних морщин
Кабачки для выжимания соков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников