Как продукты влияют на видимость морщин: что стоит избегать

Продукты, способствующие появлению ранних морщин

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже тонкие мимические морщинки могут вызвать депрессию, не говоря уже о носогубных складках и глубоких линиях на лбу, которые становятся более заметными после 35 лет. Интересно, что часто мы сами способствуем углублению этих морщин. Существует ряд продуктов, которые мы обожаем, но которые, к сожалению, наносят вред нашей коже, делая морщины более выраженными.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Кофеин, любимый многими напиток, часто вызывает сухость кожи, что усиливает видимость морщин. Также следует помнить, что зеленый чай, хоть и считается полезным, также может способствовать преждевременному старению кожи. Потребителям кофе следует обеспечить кожу дополнительным увлажнением.

Сахар, несмотря на его привлекательность, может быть причиной многих проблем с кожей. Потребление сладостей ускоряет деструктивные процессы в коже, делая морщины более заметными.

Молоко, хотя и полезно в юности, после 25 лет лучше употреблять в умеренных количествах или даже свести к минимуму. Лактоза, содержащаяся в молочных продуктах, может способствовать преждевременному старению кожи и усилить процессы окисления.

Алкоголь, вероятно, самый вредный из всех перечисленных продуктов. Он не только ухудшает кожу, но и наносит серьезный ущерб здоровью в целом. Употребление алкоголя может вызвать проблемы с выработкой коллагена, что приводит к ускоренному старению кожи.