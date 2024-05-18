Как заехать в гараж с первого раза: простой трюк, который должен знать каждый водитель

Как уверенно заезжать в гараж даже на большом автомобиле

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие неопытные водители сталкиваются с серьёзными трудностями при заезде в гараж.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Новички обычно делают это неуверенно, опасаясь задеть наружным зеркалом ворота или поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля.

Чтобы избежать неприятностей, приходится постоянно поворачивать голову, чтобы проверить, насколько ровно машина въезжает в помещение. Однако, заезд в гараж можно сделать гораздо менее стрессовым и более быстрым, воспользовавшись "методом ладони".

Приложите ладонь к боковому зеркалу и запомните получившееся расстояние.

При заезде в гараж следите, чтобы промежуток между зеркалом и краем гаражного проёма соответствовал ширине вашей ладони.

Ориентируйтесь только на одно наружное зеркало, и необходимость проверять другие элементы автомобиля отпадает. Однако, при первом заезде в гараж убедитесь, что ширина проёма достаточна.

Освоив этот простой метод, водитель сможет без проблем заехать в гараж, даже если автомобиль довольно большой.