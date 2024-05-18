Как заехать в гараж с первого раза: простой трюк, который должен знать каждый водитель

Многие неопытные водители сталкиваются с серьёзными трудностями при заезде в гараж.
Новички обычно делают это неуверенно, опасаясь задеть наружным зеркалом ворота или поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля.
Чтобы избежать неприятностей, приходится постоянно поворачивать голову, чтобы проверить, насколько ровно машина въезжает в помещение. Однако, заезд в гараж можно сделать гораздо менее стрессовым и более быстрым, воспользовавшись "методом ладони".
Приложите ладонь к боковому зеркалу и запомните получившееся расстояние.
При заезде в гараж следите, чтобы промежуток между зеркалом и краем гаражного проёма соответствовал ширине вашей ладони.
Ориентируйтесь только на одно наружное зеркало, и необходимость проверять другие элементы автомобиля отпадает. Однако, при первом заезде в гараж убедитесь, что ширина проёма достаточна.
Освоив этот простой метод, водитель сможет без проблем заехать в гараж, даже если автомобиль довольно большой.
Розы - это одни из самых популярных и любимых цветов садоводов. Они обладают неповторимой красотой и ароматом, который может украсить любой участок. В этой статье расскажем о том, что нужно делать с розой для сада после покупки, чтобы она радовала вас своими цветами и сохраняла свою красоту на долгие годы.