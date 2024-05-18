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Ищете рецепты блюд, приготовленных на гриле? Эта ароматная рыбка в лимонно-масляном соусе с розмарином вам точно понравится

Рыба в лимонно-масляном соусе на гриле: вкусное блюдо на ужин

1:15
Еда

Ищете рецепты рыбы на гриле? Предлагаем один из вариантов. Попробуйте приготовить рыбу в лимонно-масляном соусе!

Рыба в лимонно-масляном соусе на гриле: вкусное блюдо на ужин
Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хрустящая снаружи, мягкая и ароматная внутри, эта рыба, приготовленная на гриле по простому рецепту, пропитана пикантным соусом. Готовится блюдо за полчаса. Им можно наслаждаться как на обед, так и на ужин. 

Ингредиенты

  • 2 рыбных филе
  • 30 г сливочного масла
  • молотый чёрный перец
  • 2 чайные ложки листьев розмарина
  • 20 г пшеничной муки
  • 1 лимон
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Очистите рыбное филе и обваляйте мучной смесью, посолите и поперчите.
  2. Поставьте сковороду-гриль на средний огонь и растопите в ней половину сливочного масла. Поджарьте филе на масле. Затем положите филе на тарелку.
  3. Добавьте в сковороду оставшееся сливочное масло, выжмите лимон и смешайте сок с растопленным маслом. Добавьте листья розмарина и хорошо перемешайте. Как только соус загустеет, снимите его с огня и полейте им филе на тарелке. Подавайте рыбу с отварной фасолью или картофельным пюре.
Нежнейшая РЫБА В ЛИМОННОМ МАСЛЕ за 10 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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