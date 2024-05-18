Ищете рецепты блюд, приготовленных на гриле? Эта ароматная рыбка в лимонно-масляном соусе с розмарином вам точно понравится

Ищете рецепты рыбы на гриле? Предлагаем один из вариантов. Попробуйте приготовить рыбу в лимонно-масляном соусе!
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Хрустящая снаружи, мягкая и ароматная внутри, эта рыба, приготовленная на гриле по простому рецепту, пропитана пикантным соусом. Готовится блюдо за полчаса. Им можно наслаждаться как на обед, так и на ужин.
Ингредиенты
2 рыбных филе
30 г сливочного масла
молотый чёрный перец
2 чайные ложки листьев розмарина
20 г пшеничной муки
1 лимон
Соль по необходимости
Приготовление
Очистите рыбное филе и обваляйте мучной смесью, посолите и поперчите.
Поставьте сковороду-гриль на средний огонь и растопите в ней половину сливочного масла. Поджарьте филе на масле. Затем положите филе на тарелку.
Добавьте в сковороду оставшееся сливочное масло, выжмите лимон и смешайте сок с растопленным маслом. Добавьте листья розмарина и хорошо перемешайте. Как только соус загустеет, снимите его с огня и полейте им филе на тарелке. Подавайте рыбу с отварной фасолью или картофельным пюре.
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