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Зачем водители держат в машине разбитый смартфон

В ГИБДД объяснили, почему некоторые водители возят в автомобиле разбитый смартфон

1:01
Авто

Некоторые водители предпочитают возить в своей машине старый телефон или планшет с поврежденным экраном, что может показаться необычным на первый взгляд. Однако, как выяснил портал njcar.ru у представителя ГИБДД, у этого есть определенная цель.

В ГИБДД объяснили, почему некоторые водители возят в автомобиле разбитый смартфон
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Если водитель не виноват в дорожно-транспортном происшествии, он может попытаться получить страховую компенсацию за поврежденный гаджет.

Автомобилисты, участвующие в ДТП, часто указывают о поврежденном гаджете в заявлении страховой компании, стремясь получить компенсацию не только за ущерб автомобилю, но и за смартфон, якобы пострадавший в аварии.

Это может казаться удивительным, но разбитый смартфон может оказаться весьма выгодным.

Тем не менее, представители ГИБДД предупреждают, что такой метод является незаконным. В случае обнаружения мошенничества страховой компанией, компенсация, в том числе по полису КАСКО, может быть отменена.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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