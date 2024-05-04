Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой

Рудковская заявила о появлении морщин у Водяновой из-за активной мимики

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем блоге заявила, что восхищается внешним видом 42-летней модели и многодетной матери Натальи Водяновой. По ее словам, женщина отказалась от пластики и ботокса, а морщины на лбу появились из-за активной мимики.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

Яна Рудковская пояснила, что знакома со звездой подиумов с 2002 года, и с тех пор она практически не изменилась, сохранив фигуру 18-летней девушки.

"Наташа несколько лет каждый день делает гимнастику и массаж лица, головы и шеи. Старается делать в конце дня. А её морщины на лбу появились ещё в юности из-за активной мимики, в интервью поделилась, что мама её за это ругала даже", — пояснила Яна.

При этом известно, что Водянова не скрывает своих возрастных изменений и спокойно может сфотографироваться для глянца без прикрас.

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