Заберут ли вашу машину? Пять неожиданных причин, по которым ГИБДД может изъять автомобиль

Когда ГИБДД имеет право изъять ваш автомобиль: основные причины и защита прав

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В России ГИБДД может изъять автомобиль по ряду причин, таких как неправильная парковка, управление без прав, признаки опьянения, отсутствие должной регистрации и неуплата штрафов.

Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

В случае неправомерного изъятия, автовладельцы могут обжаловать действия ГИБДД в суде. Для предотвращения подобных ситуаций важно знать и соблюдать правила, а также своевременно решать вопросы с штрафами. Если возникают сложности, рекомендуется обращение к специализированным автоюристам.

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