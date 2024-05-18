Заберут ли вашу машину? Пять неожиданных причин, по которым ГИБДД может изъять автомобиль

В России ГИБДД может изъять автомобиль по ряду причин, таких как неправильная парковка, управление без прав, признаки опьянения, отсутствие должной регистрации и неуплата штрафов.
В случае неправомерного изъятия, автовладельцы могут обжаловать действия ГИБДД в суде. Для предотвращения подобных ситуаций важно знать и соблюдать правила, а также своевременно решать вопросы с штрафами. Если возникают сложности, рекомендуется обращение к специализированным автоюристам.
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