Заберут ли вашу машину? Пять неожиданных причин, по которым ГИБДД может изъять автомобиль

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Когда ГИБДД имеет право изъять ваш автомобиль: основные причины и защита прав

0:42
Авто

В России ГИБДД может изъять автомобиль по ряду причин, таких как неправильная парковка, управление без прав, признаки опьянения, отсутствие должной регистрации и неуплата штрафов.

Когда ГИБДД имеет право изъять ваш автомобиль: основные причины и защита прав
Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

В случае неправомерного изъятия, автовладельцы могут обжаловать действия ГИБДД в суде. Для предотвращения подобных ситуаций важно знать и соблюдать правила, а также своевременно решать вопросы с штрафами. Если возникают сложности, рекомендуется обращение к специализированным автоюристам.

Ранее сообщалось, что Тойота готовит к выпуску электрический пикап Hilux в Таиланде к 2025 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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