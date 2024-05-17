Революция на рынке: первый электропикап Toyota Hilux скоро в продаже

Toyota Motor тестирует новый пикап Hilux с электрическим двигателем, чтобы оценить его производительность в различных условиях. Компания планирует начать производство этого автомобиля в Таиланде к концу 2025 года.
Пикапы составляют более половины всех продаж автомобилей в Таиланде, который является ключевым рынком для Toyota. Тайский рынок в последнее время испытывает значительное влияние от китайских производителей электромобилей.
Toyota имеет большую производственную базу в Таиланде и планирует не только удовлетворить местный спрос, но и рассматривает возможность экспорта Hilux BEV. Toyota также продолжает зарабатывать на возрастающем спросе на гибридные автомобили, сохраняя свою традиционную силу в этом сегменте, несмотря на усиленную конкуренцию со стороны более дешевых конкурентов, таких как Great Wall Motor.
В 2023 году компания продала более 30,000 гибридных автомобилей в Таиланде, что составило около 11.5% от общего объема продаж автомобилей в стране.
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