Как вести себя, если вы стали жертвой домашнего насилия: кошка может избивать вас до посинения

Эксперты рассказали, почему кошка может драться

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошка может ударить человека лапой, чтобы привлечь его внимание и предложить игру. Это связано с их природными охотничьими инстинктами и потребностью в активных развлечениях.

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Нужда во внимании

Несмотря на кажущуюся независимость, кошки нуждаются в ласке и внимании. Если они чувствуют себя игнорируемыми, могут привлечь внимание ударом лапы. Это особенно актуально, если ранее животное получало много внимания, но теперь ощущает его нехватку. Важно находить время для общения с питомцем, чтобы он не чувствовал себя забытым.

Стресс

Стресс у кошек может быть вызван разными факторами, такими как изменения в окружающей среде, присутствие других животных или громкие звуки. Когда кошка испытывает стресс, она может ударить лапой, чтобы выплеснуть эмоции. Важно выяснить причину стресса и устранить её, а затем успокоить животное с помощью позитивного подкрепления.

Разочарование

Кошки могут быть разочарованы по разным причинам: отсутствие доступа к еде или игрушкам, чрезмерное количество людей в доме или недостаток физической активности. В таком состоянии кошка может бить лапой, выражая своё недовольство. Важно обращать внимание на её сигналы и постараться улучшить её настроение, предложив новую игрушку или проведя время в игре.