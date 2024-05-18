Дешевле только дача: сколько стоит отдых в Абхазии — цены на туры и советы по выбору отелей

Абхазию стала самым доступным направлением для российских туристов

4:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом российские туроператоры прогнозируют, что наиболее доступным направлением для российских туристов станет Абхазия. Цены на отдых здесь в два-три раза ниже, чем в других популярных странах. В материале "Профиля" рассказывается, что Абхазия предлагает туристам, сколько стоят туры и хватит ли мест на курортах.

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Стоимость тура в Абхазию

Представитель туроператора Anex Виктория Худаева отметила, что стоимость туров в Абхазию начинается от 40 тысяч рублей за неделю для двоих взрослых с вылетом из Москвы. Это делает Абхазию самым дешевым зарубежным направлением для россиян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подтвердил, что отдых в Абхазии обойдется примерно в 65 тысяч рублей на двоих, тогда как туры в Шри-Ланку стоят около 230 тысяч рублей, а в Турцию и Египет — 210-230 тысяч рублей.

Однако, за эту сумму туристы получают только трансфер до места отдыха и проживание в семейном отеле. Питание и экскурсии оплачиваются отдельно. В отелях уровня выше среднего, таких как Amra Park, Aquamarine и Wellness Park, стоимость туров с питанием на неделю для двоих варьируется от 100 до 250 тысяч рублей и выше.

Средняя цена на туры в Абхазию в этом году выросла на 15%, а в некоторых отелях, перешедших на систему "все включено", цены поднялись на 30%. Тем не менее, есть отели, которые сохранили прошлогодние цены, такие как пансионат "Арбика" и дом отдыха "Апсны-Абазашта".

Как добраться и чем заняться в Абхазии

Туры в Абхазию начали активно бронировать еще в январе, и интерес к этому направлению вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Россиянам удобно въезжать в страну по внутреннему паспорту, использовать российский рубль и не сталкиваться с языковыми барьерами.

Абхазия предлагает разнообразные виды отдыха: пляжный отдых, джип-туры в горы, посещение природных и культурных достопримечательностей, гастротуризм. Цены в Абхазии на 20-30% ниже, чем в Сочи, а трансфер из аэропорта Адлера занимает всего несколько часов.

Возможности для прямых рейсов в Абхазию

В этом году может появиться возможность прямых рейсов в Абхазию, в Сухум. В октябре прошлого года президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что тестовые полеты в реконструированный аэропорт Сухума начнутся летом, а первый коммерческий рейс ожидается к концу 2024 года.

Туристический поток и ограниченность мест

В 2023 году Абхазию посетили около 1,3 млн человек, и ожидается, что в 2024 году этот показатель превысит прошлогодний. В январе-марте 2024 года республика приняла почти 900 тысяч россиян. Однако номерной фонд страны составляет около 45-50 тысяч номеров, которые могут одновременно принять около 100 тысяч человек, что не всегда соответствует спросу.

Отдых с детьми в Абхазии

В Абхазии растет количество отелей, работающих по системе "все включено", и увеличивается число гостиниц, ориентированных на семейный отдых. В этом году откроется 16-этажный отель "Изумруд" в Гагре, а также обновляются инфраструктуры других отелей, таких как "Аквамарин" и "Абаата".

Для отдыха с детьми рекомендуются отели с системой "все включено", такие как Aquamarine Family Club Hotel и Wellness Park Hotel Gagra. Бюджетные семейные отели включают "Европа", "Апсны", "Гранд отель Россия" и "Багрипш". Однако стоит учитывать, что уровень питания может варьироваться в зависимости от локации и уровня отеля.