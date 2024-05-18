Кардиолог пояснил, как определить разницу между метеозависимостью и психосоматикой, а также как вернуть состояние в норму

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Врач Гончаров: у людей может быть плохое самочувствие из-за психосоматики

1:14
Здоровье

На прошлой неделе, с 10 по 12 мая, произошёл самый сильный геомагнитный шторм в XXI веке. Геомагнитная активность способна влиять на состояние здоровья многих людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров, отметил, что некоторые люди плохо себя чувствуют из-за психосоматических причин. Об этом сообщил портал Медздрав. Инфо.

Врач Гончаров: у людей может быть плохое самочувствие из-за психосоматики
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На здоровье может влиять не только погода, но и негативные новости. Когда человек читает о геомагнитных бурях в интернете, уже через несколько минут он может начать испытывать головную боль. Таким людям рекомендуется ограничивать поток негативной информации, чтобы улучшить своё самочувствие.

Стоит также помнить, что не всегда плохое самочувствие связано с психосоматикой. Если во время геомагнитных бурь у человека наблюдаются скачки давления, особенно у тех, у кого есть хронические заболевания, важно обратиться к врачу. Для улучшения состояния рекомендуется регулярно уделять время умеренным физическим нагрузкам и выполнять растяжку.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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