Кардиолог пояснил, как определить разницу между метеозависимостью и психосоматикой, а также как вернуть состояние в норму

Врач Гончаров: у людей может быть плохое самочувствие из-за психосоматики

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На прошлой неделе, с 10 по 12 мая, произошёл самый сильный геомагнитный шторм в XXI веке. Геомагнитная активность способна влиять на состояние здоровья многих людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров, отметил, что некоторые люди плохо себя чувствуют из-за психосоматических причин. Об этом сообщил портал Медздрав. Инфо.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На здоровье может влиять не только погода, но и негативные новости. Когда человек читает о геомагнитных бурях в интернете, уже через несколько минут он может начать испытывать головную боль. Таким людям рекомендуется ограничивать поток негативной информации, чтобы улучшить своё самочувствие.

Стоит также помнить, что не всегда плохое самочувствие связано с психосоматикой. Если во время геомагнитных бурь у человека наблюдаются скачки давления, особенно у тех, у кого есть хронические заболевания, важно обратиться к врачу. Для улучшения состояния рекомендуется регулярно уделять время умеренным физическим нагрузкам и выполнять растяжку.