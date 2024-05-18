Самые смелые породы собак: их отвага сразит любого

Кинологи назвали самые смелые породы собак

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — первые и верные друзья человека среди животных. Их дружба никогда не вызывает сомнений.

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Некоторые породы отличаются особой выносливостью, преданностью и бесстрашием. Вот пять пород собак, которые считаются самыми смелыми.

Ротвейлер

Эта порода известна еще со времен Древнего Рима, где ротвейлеры использовались в гладиаторских боях. Происходя из Германии, ротвейлеры славятся своими охранными качествами. Они упрямы, выносливы, очень сильны и храбры.

Кане-корсо

Эти бойцовые псы известны своим участием в схватках с медведями и львами. Кане-корсо обладают охранными качествами и практически бесстрашны. Эти собаки наблюдательны и самоотверженны, но без должной дрессировки могут стать опасными.

Бульмастиф

Эта порода, являющаяся смесью бульдога и мастифа, сочетает в себе смелость и интеллект. Бульмастифы не лезут в драки, но они бесстрашны и всегда готовы защитить своего хозяина.

Сибирская лайка

Ближайший родственник волка среди собак, сибирская лайка имеет врожденное бесстрашие. Она способна вступить в схватку с противником, который значительно превышает ее по размерам.

Немецкая овчарка

Эта порода по праву считается самой смелой. Немецкие овчарки объединяют в себе качества охранника, сторожа и верного друга.