Питательный боул с творогом и ананасом с добавлением мёда: вкусный и непритязательный завтрак

Питательный боул с творогом и ананасом: рецепт

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Питательный боул с творогом и ананасом — это идеальное блюдо для завтрака, которое подарит заряд энергии.

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Он готовится из раскрошенного творога и кусочков ананаса с добавлением мёда. Это простой рецепт блюда, которое делается за считанные минуты. Подавайте со стаканом свежевыжатого фруктового сока.

Ингредиенты

250 г творога

1 столовая ложка мёда

1 ананас

Приготовление

Крупно раскрошите творог и положите его в миску. На разделочной доске нарезаем ананас и добавляем его в миску с раскрошенным творогом. В творожную миску добавьте мёд и хорошо перемешайте. Подавайте со стаканом свежевыжатого сока!