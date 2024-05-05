Как оформить гостиную: топ-3 дизайнерских хитрости для создания роскошного интерьера

Улучшение внешнего вида главной комнаты в доме не требует значительных усилий, но результат стоит затраченных стараний.
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Презентабельная гостиная формирует первое впечатление о вашем жилище, поэтому важно уделить внимание её дизайну.
Вот три основных приёма для эффектного оформления:
Освещение Дизайнер интерьера Юлия Тычино считает, что разнообразие осветительных приборов может значительно улучшить внешний вид гостиной. Включите в схему освещения не только центральный свет, но и дополнительные источники: точечные светильники, бра и торшеры.
Декоративные элементы Яркие и оригинальные акценты, такие как эстетичная ваза или уникальное растение, добавят гостиной роскоши и уникальности. Эти детали не только красивы, но и создают уютную атмосферу.
Стены Эффективное зонирование с применением премиальных отделочных материалов на отдельных участках стен позволит визуально улучшить комнату, не тратя при этом больших средств.