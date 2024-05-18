Рассуждения смеха ради о страховках и гороскопах

2:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специально для суеверных клиентов страховщики разработали критерии связи знака зодиака и вероятности ДТП.

Аналитики Страхового Дома ВСК провели исследование, чтобы определить, какие знаки зодиака наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Исследование включало данные об авариях с корпоративным транспортом, включая такси и каршеринг, а также статистику среди частных автомобилистов.

Оказалось, что среди корпоративных водителей самые опасные — это представители двух знаков зодиака: Козероги (66% аварий) и Водолеи (31% аварий). Среди частных водителей статистика схожа: в топ-5 самых опасных водителей вошли Козероги (10%), Раки (9%), Львы (8,7%), Тельцы (8,6%) и Водолеи (8,5%).

Самыми аккуратными водителями оказались Скорпионы (7,2%) и Стрельцы (7,5%).

Интересно, что в зависимости от дня недели разные знаки зодиака становятся более или менее опасными водителями. Например, Раки чаще всего попадают в ДТП по воскресеньям и понедельникам, а Козероги — во вторник, среду и пятницу. Львы же чаще всего становятся виновниками аварий в четверг.

Кроме того, исследование показало, что при выборе автомобиля стоит учитывать свой знак зодиака. Например, Тельцам не рекомендуется покупать ВАЗ, а Рыбам — Hyundai. Водолеям же лучше выбрать Toyota, а Козерогам — Skoda.

Таким образом, исследование Страхового Дома ВСК позволяет лучше понять, какие знаки зодиака стоит учитывать при выборе автомобиля и как вести себя на дороге, чтобы минимизировать риск ДТП.

Разумеется, трезво мыслящие люди понимают, что всё это чушь и суеверия, но в данном случае "спрос порождает предложение" и подобные бредовые рассуждения связаны не с ментальными проблемами у страховщиков, а в соответствии с ростом спроса на подобного рода "расследования" со стороны клиентов.