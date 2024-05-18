На такие игры и девяти жизней не хватит: как правильно играть с кошкой, чтобы не травмировать питомца

Ветеринары рассказали, как правильно играть с кошкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Основная задача владельца кошки — обеспечить безопасность питомца, в том числе во время игр.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поэтому, играя с кошкой, важно соблюдать правила безопасности, которые довольно просты.

Прежде чем начать игру, выберите безопасное место для этого. Идеально подойдет середина комнаты, свободная от лишних предметов. Постарайтесь играть так, чтобы кошке не приходилось прыгать рядом с острыми углами или подоконником, на котором стоят тяжелые горшки с цветами.

Обратите внимание: если в игре используется удочка, следите за тем, чтобы голова кошки оставалась в естественном положении. Когда питомец поймает "добычу", не делайте резких движений, пытаясь вырвать ее из его зубов и когтей — это может травмировать животное.

Еще одно важное правило: сохраняйте умеренную скорость игры. Не доводите кошку до состояния, когда она не успевает ориентироваться, где ей уворачиваться или прыгать.

Наконец, следите за состоянием вашего питомца. Чрезмерно активные игры не подходят для животных, недавно перенесших операцию или испытывающих сильный стресс.